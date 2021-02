Vlaams begrotingstekort 708 miljoen lager dan voorzien: “Maar begroting blijft bloedrood kleuren”

HET DEBAT. Zijn straffen voor (minderja­ri­ge) overtre­ders van coronamaat­re­ge­len te streng?

16 februari Zeven minderjarigen, tussen 14 en 15 jaar oud, werden in de nacht van zaterdag op zondag opgesloten in een cel in Antwerpen voordat ze voor de jeugdrechter konden verschijnen. Ze werden heel de nacht verhoord door agenten, omdat ze de coronaregels niet hadden nageleefd. Hun straf: een maand huisarrest en dienstverleningsstraffen van 20 tot 40 uur. Zijn de sancties voor (minderjarige) overtreders van de coronaregels te streng? Eerder vandaag lieten we de experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.