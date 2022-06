Vlaams bedrijfsleven voert met open brief druk op Vlaamse regering in Ventilusdossier op: “Snel voor bovengrondse lijn kiezen”

OVERZICHT. Vlaanderen meet schade op na hevige regen en modderstro­men

Op verschillende plaatsen in ons land is er wateroverlast door de zware regenval van afgelopen weekend. In Oost- en West-Vlaanderen kwamen verschillende straten blank te staan. Het dancefestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren in Limburg ondervond heel wat hinder door de hevige regenval en in het Vlaams-Brabantse Landen liep het station volledig onder, waardoor het treinverkeer onderbroken moest worden. Een overzicht.

6 juni