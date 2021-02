Vlaams Artsensyndicaat: “Vaccineer burgers per leeftijdsgroep”

INTERVIEW. Vlaamse baas van Janssen Vaccines: “Hoe verder in de tijd, hoe beter ons vaccin werkt”

5:00 Het vierde vaccin dat ons uit de coronagreep moet redden is dat van Johnson & Johnson. De man die daarvoor verantwoordelijk is, is Vlaming Johan Van Hoof (63), hoofd van Janssen Vaccines, onderdeel van Johnson & Johnson. “Onze effectiviteit van 66 procent vergelijken met de 95 procent van Pfizer is niet eerlijk. Het onze werd in moeilijkere omstandigheden getest.”