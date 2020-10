Vlaams anesthesist ziekenhuis Moeskroen trekt aan alarmbel: “We staan aan de rand van implosie”

“Aan iedereen die nu al maanden de sociale media overspoelt met grafieken, interpretaties, meningen over een al dan niet adequaat coronabeleid en de ernst of mortaliteit van de pandemie. Onze realiteit is de volgende: vrijdag 23 oktober, verzorgden wij in ons ziekenhuis 86 patiënten met Covid-19, waarvan 9 op intensieve zorgen”, zo begint Bruyneel zijn bericht over de schrijnende situatie in het ziekenhuis. “Wij zijn hiermee ruimschoots over onze opnamepiek van de eerste golf, en dit is nog maar het begin. Als dit zo verdergaat, verwachten we binnen een week 150 à 160 opgenomen patiënten”, luidt het.