Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: “Grote vaccinactiebereidheid is geruststellend”

Lees alles over het coronavirus in dit dossier .

Momenteel kregen al 1.590.932 inwoners in Vlaanderen een boostervaccin toegediend. Dat is 23,9 procent van de ruim 6,6 miljoen inwoners. Daarmee staat Vlaanderen in Europa op de zesde plaats. Koplopers IJsland en het Verenigd Koninkrijk zitten boven 30 procent vaccinatiegraad. Ruim 71,7 procent van de 65-plussers kreeg al een derde prik, in de leeftijdsgroep 18-64 jaar is dat 15 procent. “Daarnaast heeft 81,5 procent van de bevolking de basisvaccinatie achter de rug”, aldus Dewolf.