Vlaams ACV pleit voor oprichting 'Vlaamse Renovatiemaatschappij' met budget van 10 miljard

Grote zorgen in Nederland over Belgische bron van PFAS-lozingen

Na de ophef over de PFAS-lozingen van de Belgische fabriek van 3M, blijkt er amper vijf kilometer van de Nederlandse grens nog een belangrijke bron te zijn van PFAS-vervuiling. De Antwerpse afvalverwerker Indaver loost al jarenlang PFAS in het water dat uitkomt in de Westerschelde, waarvan verschillende PFAS-stoffen “zonder vergunning”. Daarover maakt de Nederlandse overheid zich achter de schermen al zeker een jaar grote zorgen, schrijft het Nederlandse onderzoeksprogramma Zembla na inzage in documenten die in handen zijn van het tv-programma.

8:33