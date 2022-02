Vivaldi zet belangrijke stap in dossier van kernuitstap: “Vermijden zo elk risico op bevoorradingsproblemen”

Februari­tel­ling in onderwijs toont stijging van aantal leerlingen bij GO!

Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap telt 226.850 leerlingen, of ruim 2 procent meer dan een jaar geleden. Over een periode van vijf jaar gaat het zelfs om een stijging van 8,8 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling die in februari georganiseerd wordt.

