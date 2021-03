Vivaldi wil termijn opleggen waarbinnen regeringsvorming zich afspeelt

Dat de regering zo vroeg in de legislatuur met een lijst zou komen, was al aangekondigd. Artikel 96 staat alvast op de lijst. Dat schrijft voor dat de koning de ministers benoemt en ontslaat. Het is zowat de sokkel waarop de vorming van de federale regering is gebouwd.

Aan het artikel zou een alinea worden toegevoegd met daarin een termijn waarbinnen de regeringsvorming zich afspeelt. Die termijn ligt nog niet vast. Het aflopen van die periode zou niet meteen automatisch leiden tot de ontbinding van de Kamers, maar een parlementair debat losweken om de discussie niet langer achter gesloten deuren onder partijvoorzitters te laten plaatsvinden.

De andere weerhouden artikels zijn artikel 46 over de ontbinding van de Kamer, artikel 195 over de procedure voor de herziening van de Grondwet - zoals aangekondigd in het regeerakkoord - en artikels 42 en 148 over de controle op de geldigheid van de verkiezingen. Aanleiding daarvoor is een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De lijst zal worden aangevuld na het brede burgerdebat dat dit jaar wordt gelanceerd.

N-VA teleurgesteld

Oppositiepartij N-VA reageert teleurgesteld omdat de lijst maar vijf artikels bevat. De regering had die klus volgens Kamerlid Sander Loones op een half uurtje kunnen klaren, terwijl ze er nu vijf maanden over heeft gedaan.

Bovendien zijn de relevante Grondwetsartikelen om de rol van de Senaat of het aantal parlementsleden te herzien niet opgenomen in de lijst, ondanks beloftes in het regeerakkoord, stipt Loones aan. De N-VA wil daarnaast ook het maximale aantal ministers en staatssecretarissen in de federale regering inperken. De oppositiepartij diende al een eigen “allesomvattende lijst” met Grondwetsartikelen in in de Kamercommissie Grondwet, klinkt het.