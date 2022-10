Vivaldi dooft voordelige pensioenregeling politie uit: bonden beraden zich over acties

Het betreft de zogenaamde NAVAP-regeling, die toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in 2015 met de politievakbonden afsloot en waarbij politiemensen, voornamelijk oude rijkswachters, vier jaar voor hun vervroegd pensioen - vanaf 58 jaar - kunnen stoppen met werken. NAVAP staat voor ‘non-activiteit voorafgaand aan de pensionering’. Tijdens de NAVAP-periode ontvangen politiemensen, die een volledige loopbaan hebben, 75 procent van hun loon, zonder premies.

Voor dat NAVAP wordt in de begroting van 2023 32 miljoen euro uitgetrokken. Volgens de finale notificaties van het begrotingsakkoord, die ‘De Tijd’ kon inkijken, is het de bedoeling daarna een uitdoofscenario in gang te zetten, waarbij de minimumleeftijden voor het systeem gestaag wordt verhoogd. Tegen 2030 moet NAVAP uitgedoofd zijn. Dat traject is in detail beschreven in de begrotingsdocumenten. Van het kernkabinet kreeg minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) de opdracht de hervorming uit te voeren.

In de begrotingstabel staat dat de middelen voor de loonsverhoging - op kruissnelheid 136 miljoen euro - geblokkeerd worden in afwachting van het Koninklijk Besluit over de uitdoving van de NAVAP-regeling.

Gemaakte afspraken

Eerder reageerden de vakbonden al misnoegd op de eerder afgesproken loonsverhoging, nu die gefaseerd zal worden uitgevoerd. Gisteravond verdedigde premier Alexander De Croo de gespreide uitvoering van dat akkoord nog in de Kamer.

“Toen het akkoord met Jambon gesloten werd, was de afspraak dat de NAVAP-regeling zou verdwijnen op het moment van een grote hervorming van alle pensioenregelingen bij het openbaar ambt. Die harmonisering is er nooit gekomen en staat blijkbaar ook niet gepland. Dit gaat dus in tegen de gemaakte en in een wet gegoten afspraken”, zegt Vincent Houssin van de politievakbond VSOA. De vakbonden beraden zich over eventuele acties.

In een reactie laat de woordvoerster van Verlinden weten dat de minister “eenzelfde regeling vraagt voor andere sectoren zoals defensie, justitie en de NMBS”. Verlinden heeft geen goedkeuring gegeven voor het tempo van het uitdoofscenario en “dus is er geen formele beslissing”, luidt het. Dat wordt bevestigd door het kabinet van CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem.