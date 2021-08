Visboer John Valdez (23) treedt in voetsporen verre voorzaat Placide: “Ik leer mijn overgrootvader kennen dankzij verhalen van mijn klanten”

Ze waren een beetje in de verdrukking geraakt, maar ze zijn helemaal terug: viswinkels. Meer en meer Vlamingen gaan er langs voor verse vis, zo blijkt uit onderzoek van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketingde (VLAM). Een van de jongste uitbaters is John Valdez, een 23-jarige West-Vlaming met een exotische naam - daar komen we later op terug -, die Oostduinkerke van dagverse vis voorziet. Een jaar geleden opende hij zijn speciaalzaak op de plek waar zijn overgrootvader dat ooit ook deed. Toen heette de zaak 'Bij de visser'. Nu heet die 'Placide', net als Johns overgrootvader. "Ik heb hem nooit gekend, maar ontdek nu dankzij mijn klanten wie hij eigenlijk was", vertelt John. "Ze vertellen over hoe ze hier als kind al vis kwamen kopen, en over de keren dat ze samen met mijn overgrootvader op café hebben gezeten."