Viroloog Van Ranst: "Reisverbod lijkt me een goed idee”

Viroloog Marc Van Ranst pleit voor een reisverbod. Dat zegt hij in de studio van VTM NIEUWS. “Met de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus zou ik er niet gerust in zijn om mensen die vanuit Zuid-Afrika komen nu binnen te laten in ons land.”

Op basis van de huidige gegevens schat de taskforce vaccinatie dat de vaccinatiecampagne na de zomer, “richting september”, tot een goed einde gebracht moet zijn. “Dat is hoopgevend. Zeker met de extra vaccins die erbij komen. Misschien kan het allemaal nog wat sneller gaan. Dan kijk je uit naar een zomer waar een pak meer mogelijk zal zijn dan de vorige”, zegt viroloog Marc Van Ranst in de studio van VTM NIEUWS.

Volgens Van Ranst is het de bedoeling om terug te keren naar de situatie zoals we die kenden voor de coronapandemie. “We hebben een aantal vrijheden opgegeven met tegenzin. Al de dingen die we nu doen en vervelend vinden, hoeven geen gewoonte te worden. Het moet terug naar hoe het vroeger was, behalve misschien een paar details. Men zal misschien wat terughoudender zijn met handen geven bijvoorbeeld.”

Festivalzomer?

Wie denkt aan de zomer, denkt ook aan de festivals. “Ik denk dat iedereen veel zin heeft in een festivalzomer. Het hangt ook af een beetje af van wat men in andere landen doet. Als in andere landen de festivals zouden doorgaan, dan is het erg dat het hier niet zou kunnen. We gaan van een optimistisch scenario uit. Misschien is een keer testen nog mogelijk. Een groot deel van de mensen zal gevaccineerd kunnen worden. Alles hangt af van de snelheid waarmee dat zal gebeuren”, gaat Van Ranst verder.

“Wanneer het virus bijna verdwenen is, dan denk ik ook dat we het kunnen laten om mondmaskers te dragen. Wanneer het sluimert, zullen we daarmee voorzichtig moeten zijn. Het hangt af van wat de effecten zijn van de massavaccinatie op het circuleren van het virus”, klinkt het. “We zijn geen eiland natuurlijk. Gaan we het volledig tot nul krijgen? Dat is te betwijfelen. Er mag niks foutlopen. Er mogen geen varianten opduiken waarvoor het vaccin niet werkt. Er zijn een aantal scenario’s waar je toch nog rekening mee houdt. Laten we nu met heel veel dynamiek aan de campagne beginnen.”

Reisverbod

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is in de week van 29 december tot en met 4 januari nog maar met twee procent gedaald. Het aantal overlijdens en de ziekenhuisopnames dalen wel nog sneller, zo blijkt uit de recentste gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano. Net zoals viroloog Steven Van Gucht pleit ook Van Ranst voor een reisverbod. “We zien nu een algemene daling. De mensen hebben het goed gedaan tijdens de kerstperiode. Er is wel wat verwarring, want er is minder getest tijdens de feestdagen”, luidt het.

“Daar komt bovenop een instroom door reizigers. Dat zien we nu in de laboratoria. Velen van hen hebben een reisgeschiedenis. We moeten ook opletten wat er gebeurt met de Zuid-Afrikaanse variant. Hopelijk hebben we die niet binnengetrokken tijdens die periode, want dat zou perfect kunnen. Een reisverbod zou niet misstaan. Zuid-Afrika staat met stip bovenaan. Ik zou er niet gerust op zijn om mensen uit Zuid-Afrika nu binnen te laten in ons land. Dus een reisverbod lijkt me een bijzonder goed idee.”