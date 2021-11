Viroloog Van Ranst over nieuwe coronamaatregelen: "Ik heb gemengde gevoelens bij de beslissingen”

Lees alles over het coronanieuws in dit dossier.

Volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) zijn er op dit moment “weinig lichtpuntjes”. “De cijfers gaan omhoog”, vertelt hij bij HLN Live. “Ongeveer telkens met een kwart. Dat is een flinke stijging. De ziekenhuizen beginnen terecht zenuwachtig te worden. Je kan pas over een piek praten, wanneer je terug naar beneden gaat. Je kunt niet zeggen dat je op de piek zit. We hebben de piek nog niet bereikt.”

Van Ranst heeft gemengde gevoelens bij de beslissingen. “De maatregelen gingen minder ver dan wat in het GEMS-rapport staat. Langs de andere kant weet je dat het een politiek compromis is en het hoogst haalbare”, luidt het. Van Ranst had liever nog bijkomende maatregelen gezien in het nachtleven en op evenementen. “Ook de CO2-meters in de klassen zijn prima, maar men heeft er geen timetable op gezet. Al bij al is het een flink pakket aan maatregelen, maar we houden ons hart vast of het voldoende zal zijn.”

“Je kunt maatregelen nemen, maar die moeten ook nog opgevolgd worden. Het hangt ook af van de handhaving”, aldus Van Ranst. “Je loopt altijd achter de feiten aan bij een epidemie. Je zit altijd een beetje met een probleem. We hebben hiervoor gewaarschuwd. We zeiden dat er een stijging zou komen.”

Wat met de feestdagen?

De maatregelen gelden tot 28 januari. Er zijn geen concrete maatregelen rond kerst- en nieuwjaarsfeesten. “Men is voorzichtig geworden met maatregelen nemen die de privésfeer raken”, aldus Van Ranst. “Het zijn geen populaire maatregelen, maar ze helpen wel. We hopen dat ze nog in het collectieve geheugen zitten.” Van Ranst hoopt dat mensen in kleinere groepjes zullen afspreken. “Je kan er geen aantal op plakken. Het hangt af van omstandigheden en of mensen gevaccineerd zijn bijvoorbeeld. Er zijn genoeg dingen die mensen kunnen ondernemen zoals een test afnemen.”

Het nachtleven zal zich op een andere manier moeten organiseren: een Covid Safe Ticket (CST) met een sneltest of een CST met een mondmasker binnen. “Men weet dat het een bron van besmettingen is. Je krijgt dan een jojo-effect van open naar dicht enzovoorts. Dat maakt het niet makkelijker. Men probeert een compromis te vinden, maar dat het moeilijk ligt bij uitbaters van discotheken is begrijpelijk.”

Tot slot zegt Van Ranst dat ongerustheid “de emotie is die het meeste doorweegt” na de nieuw aangekondigde maatregelen.

