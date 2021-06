Viroloog Van Gucht: "We moeten voorzichtig zijn met het oog op versoepelingen”

Viroloog Steven Van Gucht zegt dat we voorzichtig moeten blijven. “Zeker met het oog op versoepelingen”, klinkt het bij VTM Nieuws. “Ik maak me iets meer zorgen over de privécontext. Denk maar aan thuisfeesten van vijftig man zonder regels. Dat gaat net iets te ver.” Ook zegt Van Gucht dat we de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waar momenteel de Indiase variant heerst, goed moeten opvolgen. “Wat daar gebeurt, staat ons misschien ook te wachten.”

“De meeste cijfers doen het heel goed. Zowel de besmettingscijfers als de ziekenhuisopnames. Als je kijkt naar intensieve zorg, dan zie je dat het snel afneemt. Sneller dan we aanvankelijk gedacht hebben. Dat is heel goed”, zegt Van Gucht. “Dat zijn de vruchten van de vaccinatiecampagne die we nu aan het plukken zijn.”

“Als je kijkt naar de positie van België in Europa dan is het iets minder. We zitten aan de top wat het aantal besmettingen betreft. Enkel Nederland doet slechter en de Baltische Staten. Er zijn algemeen nog veel besmettingen. Het percentage aantal positieve testen is 4 à 5 procent. Dat is nog te hoog. Dat betekent dat we voorzichtig moeten zijn met versoepelingen.”

“Het is een heel ambitieuze agenda. Ik zou helemaal gerust zijn eind juni - begin juli. Er is nog risico mee gemoeid, net omdat er nog zoveel besmettingen zijn. Er zijn voor veel sectoren goede protocollen, zoals voor de fitnesscentra, de horeca en de evenementensector. Als de voorschriften goed worden opgevolgd, dan komt het goed. Ik maak me iets meer zorgen over de privécontext. Denk maar aan thuisfeesten van vijftig man zonder regels. Dat gaat net iets te ver. Ik hoop dat de mensen hun gezond verstand gebruiken. Je moet beseffen dat dat potentiële broeihaarden zijn”, aldus de viroloog.

Uit een rondvraag blijkt dat 38 procent zeker naar het buitenland op reis gaat, 15 procent heeft al geboekt en laat de vaccinatieafspraak vallen. “Ik zou zeker eerst voor vaccinatie kiezen en dan voor de reis. Ik ga ook op vakantie, maar vaccinatie heeft de prioriteit. Ik denk dat het wel mogelijk zal zijn om veilig te reizen, zeker binnen West-Europa. De situatie zal gelijkaardig zijn tussen de verschillende landen. Dan maakt het niet zoveel uit of je nu naar de Ardennen of Frankrijk gaat. Het hangt af wat je gaat doen. Spanje wil ook het nachtleven terug laten herleven, maar dat zou ik niet doen.”

Het Verenigd Koninkrijk maakt een nieuwe golf mee door de Indiase variant. “Het is een kleine golf”, verduidelijkt Van Gucht. “De besmettingen zijn drie keer lager dan bij ons. De laatste dagen is er wel een stijging. Dat wordt gedreven door de Indiase variant. Het VK is een voorbeeldland. We moeten goed in het oog houden wat daar gaat gebeuren. Kunnen ze het controleren? Welke gevolgen heeft dat voor de ziekenhuizen? Er zijn quasi geen overlijdens. Wat daar gebeurt, staat ons misschien ook te wachten. Er gaat versoepeld worden, waardoor er meer contacten en dus ook besmettingen zullen zijn. De varianten die de beste kaarten hebben op dat moment, gaan gebruik maken van de ruimte.”

Van Gucht hoopt dat de druk op de zorgsector wegblijft. “Dat zou het geval moeten zijn. We mogen het niet te veel ruimte geven. Te veel circulatie in een keer, kan er wel voor zorgen dat er meer mensen in het ziekenhuis belanden.”

