Viroloog Van Gucht: “We kunnen die Britse variant wél de baas”

Viroloog Steven Van Gucht roept iedereen op om zich een klein beetje beter aan de huidige maatregelen te houden. Zo kunnen we de Britse variant de baas. “Een klein beetje meer contacten en mobiliteit en je ziet dat het aantal besmettingen naar omhoog kruipt”, verduidelijkt Van Gucht aan HLN LIVE. Een volledige lockdown valt volgens hem uit te sluiten als we allemaal goed de maatregelen blijven volgen.

Tegen eind februari zou 90 procent van alle positieve gevallen de Britse variant dragen, zo blijkt uit een nieuw rapport dat onze ministers op hun bureau kregen. “Het feit dat de Britse variant meer en meer de overhand neemt zien we al een tijdje”, zegt Van Gucht bij HLN LIVE. “Het idee dat het binnen enkele weken dominant zal zijn, zal waarschijnlijk wel zo zijn. In hoeverre het een probleem zal worden, moeten we zien. Dat zal vooral afhangen van ons gedrag, de maatregelen en hoe we die opvolgen.”

Lees ook PREMIUM De 4 conclusies die we kunnen trekken uit het zorgwekkende rapport over de Britse variant dat onze ministers ontvingen

“Het allerbelangrijkste is dat we de cijfers onder controle blijven houden. We zitten ongeveer aan 2.000 besmettingen per dag. Het aantal ziekenhuisopnames ligt rond de 130 per dag. Dat mag niet te veel oplopen. Het maakt niet uit door welke variant dat wordt veroorzaakt. Een ziekenhuisopname is een ziekenhuisopname. We moeten dat onder controle houden.”

Barrières in lager onderwijs

Van Gucht denkt dat een volledige lockdown wél nog te vermijden valt. “We zien nu in de cijfers dat de balans zeer fragiel is. Een klein beetje meer contacten en mobiliteit en je ziet dat het aantal besmettingen naar omhoog kruipt. Dus een klein beetje minder contacten en mobiliteit en we kunnen die trend doen keren. Het is een fragiel evenwicht, maar het kan ook in de andere richting gaan als we een beetje extra inspanningen doen.”

Quote We moeten kijken waar de zwakheden zitten en de moed hebben om in te grijpen. Dat is de beste manier om een volledige lockdown te vermijden Steven Van Gucht

De Britse variant heeft een voordeel op andere varianten, verduidelijkt Van Gucht. “Hij neemt de plaats in van andere varianten. Hij is mogelijks besmettelijker. We moeten kijken naar de scholen, zeker in het lager onderwijs, omdat we daar een groot netwerk hebben. In de rest van de maatschappij hebben we tussenschotten gemaakt. Er zijn geen grote netwerken meer. Af en toe zien we wel nog een uitbraak op het werk. In de middelbare scholen zien we dat men redelijk goed kan standhouden, omdat daar ook veel tussenschotten zijn.”

“We hebben aan de overheid gevraagd om het systeem in het lager onderwijs te herbekijken, want daar heb je een volledig intact netwerk. Het is beter om daar barrières te maken, zodat de uitbraken beperkt blijven bij een besmettelijkere variant. We moeten kijken waar de zwakheden zitten en de moed hebben om in te grijpen. Dat is de beste manier om een volledige lockdown te vermijden”, aldus Van Gucht.

Krokusvakantie als rustpunt

Op de vraag of de contactberoepen op 13 februari van start kunnen gaan, antwoordt Van Gucht: “De cijfers zien er niet goed uit. We zien stijgingen. Het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames lopen op. Het aantal overlijdens stijgt ook lichtjes. We moeten van het krokusverlof een rustpunt maken. Zo kunnen we op de pauzeknop drukken en hopelijk de cijfers opnieuw naar beneden krijgen. We moeten ons terugtrekken binnen ons huishouden, dan zal je de cijfers opnieuw naar beneden zien gaan. Dat is de strategie die we moeten volgen in de winter, zonder een volledige lockdown.”

Quote Er is opnieuw meer interactie tussen mensen. Dat vertaalt zich in een stijging van het aantal besmettin­gen Steven Van Gucht

“Als we rust kunnen brengen tijdens de krokusvakantie, dan hebben we al de helft van de winter gehad”, gaat Van Gucht verder. “Het is de moeilijkste periode. Het zal nog zwaar blijven, maar dan zullen de kansen keren. Momenteel speelt het virus een thuismatch. Het is slecht weer. We leven binnen. Er zijn besmettelijkere varianten. Het vaccin is er wel, maar het moet nog binnen uitgerold worden. Binnen enkele weken en maanden zullen de kansen keren.”

Extra inspanningen

Van Gucht roept iedereen op om extra inspanningen te leveren. “Uit onderzoek blijkt dat de mensen meer contacten hebben met elkaar. We gaan werken, de kinderen gaan naar school, iemand moet de kinderen ophalen. Er is opnieuw meer interactie tussen mensen. Dat vertaalt zich in een stijging van het aantal besmettingen. Als we dat terugbrengen, dan kunnen we die periode beter doorbrengen. Veel macht en controle ligt in onze eigen handen. Ik weiger om te zeggen dat we de Britse variant niet de baas kunnen. We kunnen die wél de baas. We hebben wel degelijk een impact, maar we moeten dat met z’n allen doen.”

“Het is de moeilijkste fase van deze pandemie. Het virus kan het meeste druk zetten en we zijn het kotsbeu. Ik maak de vergelijking met een marathon. De laatste kilometers zijn moordend. Iedereen wil opgeven, maar het is het belangrijkste moment om te blijven volhouden. Het einde zal er wel degelijk komen. Het vaccin zal uitgerold worden en dan keren de kansen in ons voordeel. Het is nu een moeilijke periode. Zelfs zonder Britse variant was dat zo geweest”, besluit hij.

LEES OOK.