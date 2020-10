Viroloog Van Gucht waarschuwt: “Ook kinderen zijn bron van besmetting”

Of kinderen een grote of kleine besmettingsbron zijn, weten we op dit moment niet. “Daar hebben we gewoon geen cijfers over,” zegt Steven Van Gucht. “De motor van deze epidemie, of zelfs deze golf, zijn ze niet, dat weten we zeker. Maar dát ze een besmettingsbron vormen, dat staat vast. Er zijn al verschillende studies uitgevoerd die aantonen dat kinderen minstens even besmettelijk zijn als volwassenen. Ook al zijn ze amper ziek, de virale lading die ze meedragen kan groot zijn. Omdat besmette kinderen vaak lichte of soms helemaal geen symptomen vertonen, hebben we soms niet door dat ze besmet zijn, en zijn we dus ook niet waakzamer. Diarree kan bijvoorbeeld een symptoom zijn. Als je dan de poep van het kind afveegt en nadien niet heel goed je handen wast, dan loop je kans op besmetting. Ook wanneer je doorspoelt en het deksel van de wc-bril niet sluit, is er een risico, want dan verspreiden zich aerosolen. Zoenen en knuffelen vormen natuurlijk ook een risico.”