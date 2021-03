Viroloog Van Gucht vindt versoepelen in maart geen goed idee: "Belangrijk perspectief te houden voor april en mei”

Viroloog Steven Van Gucht vindt het geen goed idee om deze maand al te versoepelen. “De situatie blijft fragiel”, zegt hij in gesprek met HLN LIVE. Volgens hem is het belangrijk om perspectief te houden voor april en mei. “Hoe beter we de situatie nu onder controle houden, hoe stabieler de maatregelen blijven, hoe veiliger en hoe beter we gaan kunnen versoepelen in april en mei. Mijn advies is om voorzichtig te zijn.”

“Als je kijkt naar de ziekenhuisopnames, dan zie je dat ze nog altijd stijgen. Ook de belasting op de intensieve zorg is op een week tijd sterk toegenomen: van 300 naar 425 patiënten. Het is belangrijk dat dat terug afneemt. De besmettingscijfers gaan wel de betere kant uit, maar het is afwachten hoe duurzaam dat is”, zegt Van Gucht.

De viroloog wijst erop dat we nog bijkomende besmettingen in de scholen kunnen verwachten. “Momenteel valt het nog mee, maar de scholen zijn nog maar pas geopend sinds de krokusvakantie. In de loop van deze en volgende week mogen we verwachten dat er hier en daar uitbraken worden gemeld. Dat kan bijna niet anders. Er circuleert veel virus bij de algemene bevolking. Dat zal een impact hebben op de scholen.”

Van Gucht noemt de situatie in ons land momenteel “fragiel”. “De boodschap blijft dezelfde als die van enkele weken geleden. In maart versoepelen vind ik geen goed idee. Als dat dan toch zou gebeuren, dan moet het om zaken gaan die geen bijkomende risico geven. Het is belangrijk om perspectief te houden voor de maanden april en mei. Hoe beter we de situatie nu onder controle houden, hoe stabieler de maatregelen blijven, hoe veiliger en hoe beter we gaan kunnen versoepelen in april en mei. Het is mogelijk dat het Overlegcomité vrijdag dingen beslist rond het onderwijs en buitenactiviteiten, maar hopelijk gebeurt dat heel voorzichtig. De echte versoepelingen zie ik pas op een later tijdstip gebeuren. Dat moet op een duurzame manier. Hoe hoger de cijfers zijn, hoe moeilijker om die opnieuw naar beneden te krijgen.”

Snellere vaccinatie

Tot slot wijst de viroloog erop dat de ouderen snel gevaccineerd moeten worden. “Eerst de 80-plussers, daarna de 70-plussers en zo geleidelijk naar beneden toewerken. Zodra je een voldoende hoge vaccinatiegraad hebt bereikt, zul je een effect kunnen zien op het aantal ziekenhuisopnames. Dat zal maar mondjesmaat gebeuren. De gemiddelde leeftijd van mensen die in het ziekenhuis terechtkomen, is ongeveer zeventig, op intensieve zorg is dat rond de zestig. Er moeten nog enorm veel mensen gevaccineerd worden voordat je een drastische impact daarop kan hebben.”

“Het zal elke week beter gaan met de ziekenhuisopnames als we de besmettingen onder controle kunnen houden. Je kan misschien snel vooruit gaan met de vaccinatiecampagne, maar als het aantal besmettingen sterk stijgt dan heffen die twee elkaar op. Je zal dan veel ziekenhuisopnames zien ondanks een snelle vaccinatie”, luidt het.

Bekijk hier het volledige gesprek met viroloog Steven Van Gucht: