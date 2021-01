Viroloog Van Gucht: “Tweede golf is dodelijker dan eerste golf"

“De piek van het aantal overlijdens is tijdens tweede golf lager. Het aantal overlijdens daalt slechts langzaam, waardoor de tweede golf toch dodelijker is dan de eerste golf. Vorige week zondag werd de trieste kaap van 20.000 overlijdens overschreden. 2020 wordt daarmee een van de dodelijkste jaren sinds de Spaanse griep in 1918", aldus Van Gucht.

Het gemiddelde aantal nieuwe overlijdens per dag neemt verder af, zo blijkt uit de meest recente cijfers van Sciensano. In de periode van 2 tot en met 8 januari stierven in België dagelijks gemiddeld 53 mensen door het virus. Dat is 21,3 procent minder dan in de week daarvoor. De teller van het aantal coronadoden staat nu op 20.122.