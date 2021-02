Viroloog Van Gucht over AstraZeneca-vaccin: “Geen indicatie dat het minder zou werken tegen ernstige klachten”

“Sinds 12 februari is het AstraZeneca-vaccin beschikbaar in ons land. Het is het derde vaccin op de markt in België. Door voorbarige communicatie is er ongerustheid ontstaan over de werkzaamheid. Zo maakt men zich zorgen, omdat gevaccineerde mensen soms milde symptomen ontwikkelen als ze besmet werden met de Zuid-Afrikaanse variant, ook na vaccinatie. Er is geen indicatie dat het vaccin niet zou beschermen tegen ernstige klachten. Dat is cruciaal. Dit voorkomt dat mensen in het ziekenhuis terechtkomen, de belangrijkste reden waarom we vaccineren”, verduidelijkt Van Gucht.

Er is ook verwarring over de werkzaamheid bij bepaalde leeftijdscategorieën, meer bepaald bij de oudere bevolking. “Het is voorlopig enkel goedgekeurd voor de leeftijdsgroep 18-55 jaar, nog niet voor ouderen. Dit is niet omdat het vaccin minder goed zou werken bij ouderen. Enkel omdat er te weinig data zijn bij 65-plussers. We wachten op resultaten van een grote klinische studie in VS. De resultaten moeten nog bekend gemaakt worden”, luidt het.

Werkzaamheid

“Een volledig vaccinatieschema bestaat uit twee dosissen met twaalf weken tussen”, gaat Van Gucht verder. “Het heeft een werkzaamheid van 82 procent tegen alle vormen van het coronavirus, dus ook tegen de milde symptomen. De specifieke werkzaamheid tegen ernstige ziekte zit zelfs aan 100 procent. Het zijn ontegensprekelijk goede resultaten. Het AstraZeneva-vaccin is dus net als het vaccin van Pfizer en Moderna een goed vaccin.”

“Er zijn landen die enkel zullen beschikken over AstraZeneca-vaccin. In België hebben we de luxe om te beschikken over drie verschillende vaccins. Het vaccin van Pfizer en Moderna is al gereserveerd voor de alleroudsten. Hun doeltreffendheid was al bewezen bij de oudere leeftijdsgroep. Uit bijkomende gegevens zal moeten blijken of het AstraZeneca-vaccin even goed werkt bij ouderen als bij jongeren. Van zodra we deze data hebben, kan snel bijgestuurd worden. Het doel is de allerergste gevallen voorkomen: mensen uit het ziekenhuis houden en overlijdens vermijden. Alle vaccins in België zijn daartoe uiterst geschikt”, besluit Van Gucht.

