Viroloog Van Gucht: “Nieuwe opstoot in juni en juli als we te vroeg te veel versoepelen”

Het Overlegcomité krijgt morgen een goedgevuld programma voorgeschoteld. De verschillende regeringen van ons land moeten het eens zien te raken over een kader voor de testevents, de modaliteiten voor de heropening van de terrassen en de planning voor de culturele- en evenementensector tijdens de zomer. Viroloog Steven Van Gucht zegt in gesprek met VTM Nieuws dat we voorzichtig moeten omspringen met versoepelingen. “Nieuwe opstoot in juni en juli als we te vroeg te veel versoepelen”, luidt het.

Volgens Van Gucht is het enkel verantwoord om te versoepelen op 8 mei als het “zeer voorzichtig” wordt aangepakt. “Buiten, buiten, buiten en afstand houden. Als je naar de huidige cijfers kijkt, dan zie je dat het blijft hangen op een heel hoog plateau. We hadden gehoopt dat we al aan het dalen zouden zijn. Dat zien we nog niet. We moeten positief zijn. Het kan misschien nog komen”, aldus Van Gucht in de studio van VTM Nieuws. “In de ziekenhuizen zal het nog heel druk blijven tegen 8 mei. Er zal weinig marge zijn voor nieuwe patiënten.”

Lees ook PREMIUM Terrassen open tot 23 uur? Burgemeesters en politie willen mensen zo lang mogelijk op café houden

Van Gucht vindt het plan voor de cultuur- evenementensector iets “te ambitieus”. “Voor de zomer en het najaar ben ik wat positiever. Ik pleit voor voorzichtigheid in mei en juni. Buitenevenementen, maar in het begin met een beperkt aantal. We kunnen veel leren uit testprojecten. Ik zou niet te snel te grote evenementen organiseren. Als je kijkt naar Israël dan zie je daar een vaccinatiegraad van 60 procent. Er zijn geen grote evenementen, wel horeca open en kleinschalige zaken.”

Biostatistici riepen gisterenavond op om nog twee weken langer te wachten met versoepelen. “Als je te vroeg te veel gaat versoepelen, dan kun je eind juni - begin juli een opstoot krijgen”, bevestigt ook Van Gucht. “Die zal niet zo hoog zijn zoals we die nu kennen, maar de belasting op de ziekenhuizen zal wel heel lang heel hoog blijven. Dat kan tot in juli duren. Zeker voor de zorg is het belangrijk om te kunnen blijven volhouden. Een klein beetje geduld kan een wereld van verschil maken. De modellen tonen dat ook aan.”

De terrassen kunnen volgens Van Gucht enkel openen onder strenge voorwaarden. “Men rekent op de aangekondigde versoepelingen. Je kan dat moeilijk terugschroeven. Als je de terrassen opent, is het belangrijk om dat onder strenge voorwaarden te doen. In Nederland heeft men ook strenge voorwaarden opgesteld voor 28 april. Enkel met je huishouden of knuffelcontact aan een tafeltje zitten, het liefst met afstand. Om zes uur sluiten is wel heel vroeg. Het maakt uit met wie je daar gaat zitten. Als je met je bubbel op een terras zit, is het risico niet groter dan dat je thuis zit op je terras. Als je met Jan en alleman afspreekt, is het risico natuurlijk wel groter.”