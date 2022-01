Viroloog Van Gucht neemt het woord op Overlegcomité: “Mogelijk tot 125.000 besmettingen per dag tegen half januari”

Roesbrugge Oma (67) verdrinkt in tuin terwijl ze op kleinkinde­ren past

In de tuin van een woning in Roesbrugge-Haringe (Poperinge) is woensdagnamiddag een 67-jarige vrouw verdronken. Wellicht kwam ze na een ongelukkige val in een natuurlijke poel terecht terwijl ze op kleinkinderen aan het passen was.

5 januari