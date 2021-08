Viroloog Van Gucht: “Modellen voorspellen vierde golf, maar ons gedrag kan veel invloed hebben”

“De kortetermijnmodellen voorspellen een verdere toename van het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen”, zegt Van Gucht tijdens het persmoment. “We zullen dat vooral in Brussel zien en in mindere mate in Wallonië. Op korte termijn is een stabilisatie mogelijk. De verschillen tussen de regio’s worden grotendeels verklaard door de verschillen in vaccinatiegraad.”

Voor het najaar zien de modellen er niet goed uit. “Op de modellen valt te zien dat er een nieuwe golf kan komen. De grootte zal sterk afhangen van de mate waarin ons risicogedrag nog verder zal toenemen. Een belangrijke factor is het aantal contacten dat we gemiddeld hebben. Als het aantal contacten tussen mensen met nog 50 procent toeneemt vanaf september, dan kunnen de ziekenhuisopnames stijgen tot 400 per dag met uiteindelijk een piek van meer dan 1.000 patiënten op intensieve zorg tijdens de periode oktober-november. Die golf zou qua grootte tussen de tweede en derde golf in zitten.”

Brussel en Wallonië

“Deze vierde golf zou vooral Brussel en Wallonië hard treffen”, klinkt het. Dat heeft opnieuw te maken met de verschillen in vaccinatiegraad. Van Gucht benadrukt wel dat het om berekeningen gaat die situaties voorspellen op basis van de gekende cijfers tot nog toe.

“Voor alle duidelijkheid: dit zijn mogelijkheden, scenario’s, geen zekerheid. Als het aantal contacten slechts toeneemt met 30 procent in plaats van 50 procent, dan zie je dat het aantal voorspelde ziekenhuisopnames halveert. Het is duidelijk dat wat er zal gebeuren in het najaar voor een groot stuk zal bepaald worden door verschillen in ons gedrag. Een zekere voorzichtigheid is nog steeds belangrijk om de verspreiding van het virus te vertragen en ervoor te zorgen dat de komende golven afgevlakt worden. Het najaar zal onzeker zijn.”

Advies

Van Gucht benadrukt het belang van ventilatie. “Organiseer uw activiteiten zo veel als mogelijk in de buitenlucht, dat blijft belangrijk. Blijf ook aandacht hebben voor ventilatie voor de zaken die binnen doorgaan, voortdurend en voldoende. Dat is zeer belangrijk in binnenruimtes, op scholen, in vergaderzalen, op het werk, in de horeca, ... Ramen openzetten.”

Ook voor wie thuis een feestje wilt organiseren, heeft Van Gucht advies. “Het kan altijd nuttig zijn om uzelf te testen met een sneltest, of te laten testen, vlak voor de bijeenkomst. Dat kan vooral belangrijk zijn wanneer ook kwetsbare mensen worden uitgenodigd of u zelf niet gevaccineerd bent.” Ook raadt Van Gucht aan om je mondmaskers nog niet weg te gooien. “Dit blijft ook belangrijk. Het blijft een goede gewoonte op drukke plaatsen”, luidt het.

