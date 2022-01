Viroloog Van Gucht: “Men moet boosterprik ter beschikking stellen voor jongeren die het willen”

Viroloog Steven Van Gucht denkt dat we mogelijk in februari naar code oranje gaan, aangezien het gemiddeld aantal coronabesmettingen momenteel lichtjes daalt. Vandaag zit ook de Taskforce Vaccinatie samen over een boosterprik voor jongeren. Vanuit virologisch oogpunt vindt Van Gucht een boosterprik niet nodig voor tieners. “Maar je zit wel met een praktisch probleem, namelijk de reizen naar het buitenland. Sommige landen vragen een booster als voorwaarde. We moeten daarvoor wel een oplossing bieden”, aldus Van Gucht bij HLN LIVE.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

“Het gemiddeld aantal besmettingen is lichtjes afgenomen. Vorige week dinsdag zaten we gemiddeld op 52.000 besmettingen per dag, nu is dat 50.000. Het is al een tijdje geleden dat we die parameter hebben zien dalen”, zegt Van Gucht bij HLN Live. “Je moet wel een beetje opletten, want dat cijfer hangt af van het testbeleid. Dat is veranderlijk. Meer en meer mensen testen zichzelf, wat niet noodzakelijk in onze statistieken terechtkomt.”

“Veel mensen hebben intussen immuniteit opgebouwd”, gaat de viroloog verder. “Als je naar de voorspellingen kijkt, dan zou het mogelijk zijn om in februari onder de 300 patiënten op intensieve zorg te duiken. Dat is een voorwaarde in de coronabarometer om naar code oranje te kunnen gaan. De drempel van 300 patiënten zouden we in februari kunnen bereiken.”

Toch vindt Van Gucht het geen goed idee om nu al onmiddellijk, zoals in Denemarken, alles open te gooien. “Je wacht best eerst de daling verder af. De druk op het systeem is heel hoog, niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in andere sectoren.”

Booster voor tieners

De Taskforce Vaccinatie zit vandaag samen over een boosterprik voor jongeren. “Het is een moeilijke zaak. Jongeren lopen sowieso al relatief weinig risico op ernstige complicaties”, zegt Van Gucht. “Met de basisvaccinatie hebben ze al een goede bescherming. Een boosterdosis kan helpen om de verspreiding van het virus verder te onderdrukken, ook in de middelbare scholen”, klinkt het.

“Is een boosterprik echt cruciaal? Ik wacht het advies van de Hoge Gezondheidsraad af. Je zit wel met iets heel praktisch, namelijk de reizen naar het buitenland. Sommige landen vragen een booster als voorwaarde. We moeten daarvoor wel een oplossing bieden. Het is niet oké dat tieners daarvan het slachtoffer moeten zijn”, luidt het.

Volgens Van Gucht zijn er twee oplossingen mogelijk. “Men moet afspraken maken met die landen of men moet de boosterdosis ter beschikking stellen voor diegenen die het willen, zonder ze actief te promoten. Maar louter vanuit virologisch oogpunt ben ik niet helemaal overtuigd dat het cruciaal is.”

Bekijk hieronder het volledige gesprek met Steven Van Gucht: