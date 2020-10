Viroloog Van Gucht: “Kaap van 2.000 patiënten op intensieve kan op 6 november bereikt worden, nood aan plan B”

Dendermonde/Sint-Niklaas/Hamme/Zele/Temse/Lokeren Homokoppel­tje schuimt tal van B&B’s af maar betaalt rekeningen niet: “Alsof het momenteel nog niet moeilijk genoeg is”

12:10 Alsof B&B’s het in deze coronacrisis nog niet moeilijk genoeg hebben, kregen een pak ervan in de ruime regio rond Dendermonde en in het Waasland af te rekenen met oplichting. De voorbije weken en maanden kregen ze stuk voor stuk een homokoppeltje over de vloer. “De grote sier uithangen en nachten bijboeken dat wel, maar de rekeningen betalen gebeurde niet”, vertellen uitbaters. Pittig detail: de dader won vertrouwen door te vertellen dat hij lid is van N-VA Sint-Niklaas. Daar zijn ze hem echter al sinds vorig jaar liever kwijt dan rijk. Wegens oplichting...