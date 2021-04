Viroloog Van Gucht hoopvol: “We hebben de piek gehad. Het kan nog een mooie zomer worden”

Hoe zit het met de Indiase variant in ons land? Hoeveel gevallen zijn er intussen? En moeten we ons zorgen maken? Alle antwoorden op een rij

27 april Het nieuws kwam vorige week donderdag: twintig buitenlandse studenten die in Leuven en Aalst een opleiding verpleegkunde zouden volgen, bleken bij aankomst in België besmet te zijn met de Indiase variant van het coronavirus. Daarnaast bleken nog vier andere gevallen opgedoken te zijn in ons land en dat aantal werd de afgelopen dagen nog naar boven bijgesteld. Hoeveel zijn het er intussen in totaal? Bieden de bestaande vaccins wel voldoende bescherming, aangezien enkele van de studenten bleken ingeënt te zijn? En in welke mate moeten we ons zorgen maken over de nieuwe variant, die een waar slagveld aanricht in India? Alle antwoorden op een rij.