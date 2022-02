Viroloog Van Gucht: "CST is een nuttige tool in de gereedschapskist”

Het Covid Safe Ticket (CST) is een nuttige tool in de gereedschapskist, samen met andere instrumenten als het mondmasker en afstand houden. Dat hebben zowel viroloog Steven Van Gucht als motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste gezegd in het Vlaams Parlement. Maar, zeggen beide wetenschappers ook, “het gebruik moet beperkt zijn”.

Het Vlaams Parlement had vandaag verschillende sprekers uitgenodigd om er hun standpunt te geven over het gebruik van het CST. Nu ons land in code oranje staat, is nog altijd een rol weggelegd voor het instrument. Eens in code geel valt het verplicht gebruik weg. De verwachting is dat het Overlegcomité daar volgende vrijdag voor het licht op groen zet.

“Op korte termijn ben ik zeer optimistisch. Omikron is beheersbaar. Ik ben er vrij gerust in dat we in maart naar code geel kunnen gaan en dus kunnen stoppen met het CST”, zei viroloog Steven van Gucht. “Het is echter mijn taak om ook rekening te houden met het worstcasescenario. We kunnen niet uitsluiten dat er nieuwe varianten opduiken of de toestand opnieuw ernstiger wordt.”

Van Gucht wil het CST daarom niet volledig afschrijven voor de toekomst. “Als we het in de kast kunnen steken en er nooit meer uithalen, zoveel te beter, ik zou daar zeer zeer blij om zijn.” Maar de kans bestaat volgens de viroloog dat in het najaar de immuniteit gaat uitzakken en er mogelijk nieuwe varianten opduiken.

“Goede tool”

Het CST is daarbij dan “een goede tool in de toolbox die naast andere maatregelen, zoals afstand houden en mondmaskers, gebruikt kan worden”, zegt Van Gucht. “Als je dat gaat afschieten, dan moet je beseffen dat je instrumentarium kleiner wordt en je dus andere middelen gaat moeten gebruiken, die niet per se populairder zijn. Het is een en-en-verhaal.” Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste heeft het ook over een “potentieel nuttige tool.”

Beide wetenschappers hebben echter ook bemerkingen bij het gebruik van het Covid Safe Ticket. “Je mag dat enkel overwegen bij epidemiologische noodzaak en het moet iets tijdelijks zijn om de situatie te handhaven. Het kan helpen om de vaccinatiegraad te verhogen, maar in België is dat effect zeer beperkt”, zegt Van Gucht, die het wel beschouwt als een goed instrument voor het organiseren van grote evenementen.

Gebruik

“Wees zuinig met het gebruik van het CST. Zet het in op een ogenblik en in een context waar het risico op ernstige ziekte als hoog wordt ingeschat”, zegt ook Vansteenkiste, die wijst op het effect op de motivatie bij de bevolking. “Als de risico’s hoger zijn, gaat een grotere kracht uit van het CST. Het draagvlak is groter en het wordt gezien als een meer legitieme tool. De situatie vandaag is anders.”

“Als het draagvlak hoog is, werkt het CST beter”, zegt ook Van Gucht.” Het draagvlak is op dit moment echter zeer laag en dat is normaal omdat de situatie fel aan het verbeteren is. Ik kijk ook naar de toekomst, volgende winter, volgend najaar, wanneer ook de griep opnieuw kan opduiken, dan kan het CST zeker nuttig zijn.”

