Viroloog Van Gucht: “Als we horecazaken weer openen, moet dat voor de komende 100 jaar zijn, en niet voor de komende maand”

HLN ONDERZOEK. De scholen veiliger openhouden? Het kon, maar experten verspilden kostbare tijd

9:16 De Vlaamse scholen hadden vandaag beter gewapend kunnen zijn tegen een derde coronagolf, maar tweespalt tussen experten heeft dat verhinderd. Al in april werd een project gestart dat ons vandaag in staat had moeten stellen om wekelijks tienduizenden leerkrachten een speekseltest te geven. Dat dossier verdween echter geruisloos in de vriezer en is nu pas weer ontdooid. Wij zochten uit hoe zoveel kostbare tijd verloren kon gaan.