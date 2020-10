Viroloog Steven Van Gucht: “Zomer van volgend jaar wordt overgangsperiode”

Van Gucht gaf op de briefing over het coronavirus maandag mee dat er momenteel hard wordt gewerkt aan een vaccin. Er lopen verscheidene grote studies, waarvan er al enkele in de laatste fase zitten, waarbij vaccins getest worden op mensen. “We verwachten de komende maanden de eerste resultaten. Als alles goed gaat – de vaccins werken en zijn veilig – verwachten we met de eerste vaccinatiecampagnes in ons land te kunnen starten in het vroege voorjaar, tussen maart en juni.”

Eerst zullen de mensen met het hoogste risico gevaccineerd worden en de mensen die in de gezondheidssector werken. “Op dat moment is de zomer ook in aantocht en dat zal de zaken nog meer vergemakkelijken”, aldus Van Gucht. “We weten dat we dan meer buiten leven en dat zal de druk van het virus een pak verminderen.”

De zomer van volgend jaar zal evenwel nog geen gewone zomer worden. “Het wordt een overgangsperiode”, klinkt het. “Alles zal niet plots goed zijn, zodat we alle maatregelen kunnen laten vallen. Er zal een bepaalde transitie nodig zijn. Maar het zal wel makkelijker worden, dat is duidelijk. Alles wijst erop dat komende winter de moeilijkste periode zal zijn en dan zullen we moeten doorbijten. Nadien kan het alleen maar beter worden.”

Ziekenhuizen

Van Gucht gaf op de briefing van het Nationaal Crisiscentrum ook mee dat de druk op de ziekenhuizen vandaag toeneemt. “Indien we geen bijkomende maatregelen hadden genomen, was het de verwachting dat we midden november de maximumcapaciteit op intensieve zorg zouden hebben bereikt ”, zegt hij. “De maatregelen waren dus heel belangrijk en dienen om de trend te keren in de komende twee tot drie weken.”

“We mogen echter niet vergeten dat de belangrijkste sleutel nog altijd in onze eigen handen ligt. Denk er voortdurend aan dat elk dicht contact dat we vermijden, elke vriend of collega van wie we afstand houden, op termijn een drastisch verschil kan maken in het aantal besmettingen, en ook het verschil zal maken voor onze ziekenhuizen”, benadrukt Van Gucht.

De coronacijfers in ons land blijven steil verder klimmen. Het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde besmettingen staat nu al op 7.876 per dag. Vorige week werden op zeker twee dagen meer dan 10.000 bevestigde besmettingen gerapporteerd. Volgens geüpdatete cijfers van Sciensano waren er dinsdag 12.051 nieuwe besmettingen en woensdag 10.932. Ook in de ziekenhuizen blijft het de slechte kant op gaan. Van 12 tot 18 oktober waren er gemiddeld 251,9 ziekenhuisopnames per dag, exact een verdubbeling tegenover een week eerder.

