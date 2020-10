Viroloog Steven Van Gucht ziet het somber in: “Als je geen lichtpunten ziet, kan je alleen nog drastische beslissingen als een lockdown nemen”

De roep om een totale lockdown klinkt luider dan ooit. De ziekenhuizen schreeuwen moord en brand en vrezen een totale implosie van hun systeem op 6 november - volgende wéék, dus. “De tanker loopt sowieso tegen de klippen”, meent spoedarts Jan Stroobants in het ZNA Middelheim in Antwerpen. Nog heel even en de maximale beddencapaciteit is overál bereikt, terwijl het zorgpersoneel en masse uitvalt en er dringende samenwerkingen met Duitsland over het overnemen van Belgische zieken op poten worden gezet. In Verviers hebben ze al een noodhospitaal gebouwd. Het leger levert al ambulanciers en extra zorgpersoneel om de hoogste noden in de ziekenhuizen te ledigen.