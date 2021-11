Viroloog Steven Van Gucht vindt aanbeveling tot thuiswerk te vrijblijvend: “Men zal duidelijke stelling moeten innemen”

Voor het eerst sinds mei liggen weer meer dan 2.000 Covid-patiënten in ziekenhuizen , van wie 418 op intensieve zorg. Het aantal besmettingen stijgt de voorbije dagen wel minder snel, maar volgens viroloog Steven Van Gucht is het te vroeg om van een kentering te spreken. Er speelt immers een effect door de herfstvakantie. Dan waren de scholen dicht, terwijl de meeste besmettingen bij kinderen voorkomen. Nu de vakantie voorbij is, raken wellicht opnieuw meer kinderen besmet.

Aanbeveling niet altijd opgevolgd

Dus werpt de vraag zich op of de huidige maatregelen volstaan om het aantal ziekenhuisopnames te beperken. Van Gucht denkt van wel, op voorwaarde dat ze goed opgevolgd worden. En dat is niet altijd het geval, bijvoorbeeld wat betreft de aanbeveling tot thuiswerk. “Thuiswerk is sterk aanbevolen en we weten dat er bedrijven zijn die dat streng toepassen, maar er zijn ook die er heel losjes omgaan. Ik begrijp dat want het is echt niet evident in alle sectoren om mensen van thuis te laten werken. Soms is dat ook onmogelijk.”