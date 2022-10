Viroloog Steven Van Gucht over de zin en onzin van de ‘herfstprik’: “Wie de eerdere vaccins kreeg is nog altijd tot 90% beschermd tegen zware ziekenhuisopnames”

Gent Politie haalt stomdron­ken anesthe­sist in opleiding uit verkeer: “U staat als arts niet boven de wet”

De Gentse politie betrapte een dronken jongeman achter het stuur ter hoogte van de Sint-Michielsparking. Uit een analyse kwam naar voren dat hij 2,6 promille in zijn bloed had. De man, een anesthesist in opleiding, ontkent nochtans dat hij een alcoholprobleem heeft. “De cijfers uit die analyse zitten maar net in de problematische categorie.”

3 oktober