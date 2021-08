Viroloog Steven Van Gucht over coronastand van zaken: “Zonder vaccinaties zou er onhoudbare stijging van ziekenhuiscijfers zijn geweest”

Opvallende lichtpunten in de nieuwe coronacijfers van Sciensano (zie kadertje): voor het eerst sinds enkele weken is het aantal ziekenhuisopnames gedaald, met 5%, naar gemiddeld 57,6 per dag. Daarnaast zakte ook de R-waarde van het coronavirus onder 1 — tot 0,98 — wat betekent dat de epidemie aan kracht verliest. Net zoals het aantal nieuwe besmettingen — 1.967 per dag of een stijging van 4% op weekbasis — wat lijkt te stabiliseren. Al hoedt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht zich voor voorbarig optimisme. “Enerzijds is het bemoedigend dat er nu toch een vertraging lijkt te zijn na enkele weken van aanhoudende stijging in besmettingen, ziekenhuisopnames én patiënten op intensieve zorgen. Pas op: die stijging was nooit spectaculair of explosief, maar wel altijd consistent. En dat lijkt nu toch wat te vertragen. Al durf ikzelf het woord ‘stabiliseren’ nog niet te gebruiken. Daarvoor is het te vroeg. Want samen met september komen heel wat veranderingen op ons af: heel wat coronamaatregelen vallen weg, de scholen heropenen, veel reizigers moeten nog terugkeren uit vakantie... Dat zijn allemaal zaken die maken dat de cijfers weer de hoogte kunnen ingaan. Het blijft dus afwachten, al ben ik tegelijk voorzichtig positief. Heel wat vroegere computermodellen toonden dat er eind augustus al een serieuze stijging zou zijn. En dat is dus niet het geval.”