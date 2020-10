Viroloog Steven Van Gucht: “Niet verbaasd dat 84 procent strengere regels wil. Virus komt dichterbij”

Van Gucht zegt niet helemaal verbaasd te zijn over de resultaten van de peiling, die onder meer tonen dat meer dan de helft achter een sluiting van de cafés staat en acht op de tien niet begrijpt dat je op restaurant nog met tien aan een tafel mag zitten. “Iedereen kent ondertussen wel iemand die het virus heeft of recent gehad heeft. We voelen de hete adem van virus in onze nek blazen. Iedereen merkt ook dat het systeem onder druk komt te staan. De huisartsen klagen, de laboratoria hebben moeite, de ziekenhuizen krijgen meer patiënten te verwerken. Mensen voelen en zien dat en dat verhoogt het draagvlak. In deze fase van de epidemie hebben mensen graag een kader en duidelijkheid. En dat is waar men om vraagt.”

Verdubbelingstijd

De afgelopen dagen bleven de coronacijfers in ons land maar omhoog gaan. Het roept herinneringen op aan de dramatische situatie van begin dit jaar, maar zo ver zijn we nog niet volgens Van Gucht. “Het gaat nu gelukkig wat trager. In de eerste golf was de verdubbelingstijd drie dagen, nu is dat twaalf dagen. De curve in de eerste golf ging steil naar omhoog voor de ziekenhuisopnames, nu is dat iets minder steil. Dat neemt niet weg dat de cijfers toenemen. Elke week een beetje meer. Aan het huidige tempo zullen we over een maand aan ons maximum van 2.000 bedden op de intensieve zorgen zitten. Meer zijn er niet. Daarom moeten we dit afbuigen. Want als we zo doorgaan, zullen we het niet halen.”