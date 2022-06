Viroloog Steven Van Gucht hoopvol over coronacijfers: “Ze stijgen minder snel. Dat is een goed teken”

Zomergolf

Valt de zomergolf dan mee? “We hadden dat gehoopt. Het probleem is dat je nooit echt zeker bent tot je een piek ziet en je weer een daling van de cijfers vaststelt. Daar zitten we voorlopig nog niet. Het feit dat het wat vertraagt, is op zich wel een gunstig teken. Maar voor alle duidelijkheid: voorlopig stijgen de cijfers nog altijd. Honderd nieuwe patiënten in onze ziekenhuizen per dag is niet niks. Anderzijds is dat wel nog altijd een heel stuk lager dan we in vorige golven gezien hebben, toen we soms 500 tot 700 nieuwe opnames per dag telden.”