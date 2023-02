Viroloog Steven Van Gucht: “Hoewel coronacijfers blijven stijgen, verwachten we kleine tiende golf”

Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. Er zijn ook weer meer ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Dat blijkt uit de meest recente parameters. “Hoewel de cijfers verder zijn gestegen, verwachten we eerder een kleine, ondertussen reeds tiende, golf. We zien een mix aan omikronvarianten met relatief kleine verschillen in groeikracht”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Op dit moment worden dagelijks 915 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is een stijging van 29 procent. Het reproductiegetal, dat berekend wordt op basis van het aantal vastgestelde gevallen, ligt op 1,14. Wanneer dat getal groter is dan 1 betekent dit dat de pandemie aan kracht toeneemt.

In de periode van 9 tot 15 februari belandden 615 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis, een stijging van 30 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen. 538 patiënten werden opgenomen voor een andere reden, maar testten achteraf positief. Er liggen momenteel 34 patiënten met Covid-19 op intensieve zorgen. Dat is een daling van 21 procent. Het totale aantal ingenomen bedden is toegenomen met 245, het aantal ingenomen bedden op intensieve zorg is dan weer afgenomen met 9.

Er overlijden weer iets meer mensen ten gevolge van een coronabesmetting, ongeveer 5 patiënten per dag. De 38 gerapporteerde sterfgevallen (27 in Vlaanderen, 4 in Wallonië en 7 in Brussel) in de afgelopen periode vonden voornamelijk plaats in het ziekenhuis.

Het aantal uitgevoerde testen is licht gestegen, met een gemiddelde van 5.704 testen per dag. Ook de positiviteitsratio is verder gestegen tot 17,4 procent. De virusbelasting gedetecteerd in het afvalwater blijft eveneens toenemen.

Griepepidemie

De griepepidemie is ondertussen meer dan negen weken bezig, maar het aantal huisartsenconsultaties voor bevestigde griep neemt af. Infecties met het Respiratory Syncytial Virus (RSV) daalden verder onder de epidemische drempel. De RSV-epidemie liep dus van midden-november tot januari 2023.

Eind 2022 en begin januari 2023 was ook het aantal wekelijkse gevallen van invasieve groep A-streptokokkeninfecties bijzonder hoog. Voorlopige gegevens lijken te wijzen op een verminderd aantal gevallen in februari.