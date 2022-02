Viroloog Steven Van Gucht geeft voorzet aan ministers van Volksgezondheid: “Bouw contacttracing en massaal testen af in code geel”

De peperdure en grootschalige PCR-testing is volgens coronacommissaris Pedro Facon in code geel niet langer noodzakelijk. Wat betekent dat voor de toekomst van quarantaines en contacttracers? Terwijl de ministers van Volksgezondheid er morgen over samenzitten, geeft viroloog Steven Van Gucht alvast de voorzet. “Als je besluit om niet meer iedereen te testen, dan laat je ook het contactonderzoek los.”