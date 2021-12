Viroloog Steven Van Gucht: “Al minstens 30 gevallen van omikron in ons land, variant mogelijk dominant tegen januari of februari”

“Het gaat onder meer om gevallen gelinkt aan drie uitbraken, waarvan we weten dat er ook een reislink is, met Egypte, Turkije, Dubai en Tsjechië. Er is ook een uitbraak geweest op een school, maar daar is nog geen link met reizen gevonden”, aldus Van Gucht.

Op dit moment worden de meeste besmettingen in ons land nog veroorzaakt door de deltavariant: 98 tot 99 procent. Voor omikron gaat het om 1 tot 2 procent.

Dominant

Het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika kennen een sterke stijging van de gevallen gelinkt aan de omikronvariant. Het gaat in het VK om een verdubbeling om de twee tot drie dagen. “In het VK waren er tot voor kort wel veel minder strenge maatregelen dan bij ons, hetzelfde geldt voor Denemarken”, aldus Van Gucht. “Omikron zou tegen januari of februari dominant zijn in het VK en dat is ook mogelijk in ons land.”

Het VK zal daarom net zoals Ierland en Denemarken strengere maatregelen gaan hanteren. “Maatregelen die in ons land al eerder werden ingevoerd”, aldus nog Van Gucht.

Recente studies rond de bescherming door antistoffen tonen dat antistoffen die opgewekt zijn door twee doses van het vaccin of na een natuurlijke besmetting weinig tot nauwelijks actief zijn tegen omikron. “Maar die studies brengen ook goed nieuws”, aldus de viroloog. “Men ziet ook dat wanneer de antistoffen geboost worden met een derde dosis van het vaccin, hun activiteit tegen omikron significant verbetert. Dat geldt ook voor mensen met een hybride immuniteit, veroorzaakt door een combinatie van vaccinatie en besmetting.”

Van Gucht drukt er wel op dat dit om laboratoriumresultaten gaat en dat we de velddata moeten afwachten om meer te weten. “Bescherming door vaccins gaat om veel meer dan alleen de herkenning door antistoffen. Het is momenteel nog niet mogelijk om te zeggen of vaccins ons al dan niet minder goed gaan beschermen tegen de ziekte veroorzaakt door omikron. Bescherming tegen ziekte wordt immers niet alleen bepaald door antistoffen, maar ook door andere delen van ons immuunsysteem, waaronder de T-cellen. Het ziet ernaar uit dat die laatste goed blijven functioneren, dus ook tegen de omikronvariant. Het is ook nog te vroeg om te zeggen dat omikron een mildere ziekte veroorzaakt dan delta. De gegevens uit Zuid-Afrika zijn daarvoor te beperkt.”

Van Gucht meldde ook dat de piek van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in de vierde golf intussen achter ons ligt. Deze week wordt ook de piek op intensieve zorg verwacht. “De piek wat betreft het gemiddelde aantal nieuwe gevallen lag op dinsdag 28 november, toen werden 25.594 besmettingen gemeld”, aldus de viroloog. “De piek wat betreft het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames viel op woensdag 1 december. Daarna lagen de dagcijfers steeds lager dan de week ervoor. Op dinsdag 30 november waren er in totaal 386 opnames, het hoogste aantal op één dag in de vierde golf.”

Intensieve zorg

Op intensieve zorgen liggen er nu nog 827 patiënten. “Dat is nog 1 procent hoger dan een week geleden. Maar we verwachten dat ook deze week de belasting daar zal beginnen te dalen”, aldus Van Gucht. “Het kan echter nog tot eind december duren eer we op minder dan 500 coronapatiënten op intensieve zorg zitten.”

De overlijdens stijgen nog altijd door, maar dat is altijd de laatste parameter die afvlakt. “Dat is dus niet abnormaal”, klinkt het nog bij Van Gucht. “De voorbije week waren er ongeveer 50 overlijdens per dag, wat een toename is van 11 procent.’

