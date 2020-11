Viroloog Marc Wathelet trekt stevig van leer tegen coronabeleid: “Nu scholen openen is criminele beslissing”

Marc Wathelet heeft in een lange open brief stevig uitgehaald naar het coronabeleid in ons land. Dat de scholen maandag weer deels de deuren openen, noemt de Waalse viroloog ronduit crimineel. Hij vergelijkt de situatie zelfs met vrijwillige doodslag.

Wathelet was begin februari de eerste expert die stevig aan de alarmbel trok. Hij wees in een vroeg stadium op het belang van mondmaskers en transmissie via aerosols. Door toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block werd hij echter weggezet als een “dramaqueen”.

Nu pleit de wetenschapper voor een veel strengere lockdown, zoals in maart dus. Die inspanningen zouden gedurende zes à acht weken volgehouden moeten worden. Jongeren die naar school blijven gaan, passen absoluut niet in dat plaatje. “Een epidemie onder controle krijgen is mogelijk, maar men moet het willen ook”, klinkt het. “Het recept is duidelijk: in eerste instantie veel testen en tracen, maar daarnaast ook besmette mensen isoleren. Als dat niet lukt, is een strenge lockdown de enige optie.”

“Scholen zijn de grote motor”

Wathelet schiet met scherp op enkele beslissingen die politici in de voorbije maanden genomen hebben. “Tijdens de zomer hebben jullie gehandeld alsof het virus niet meer krachtig of besmettelijk kon zijn. Alle studenten mochten in september weer naar de schoolbanken, hoewel goed genoeg geweten is dat scholen de grote motor zijn van luchtweginfecties.”

“Het resultaat loog er niet om”, gaat de viroloog verder. “Op 1 september lagen er 226 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, op 3 november was dat aantal gestegen tot 7.487. In maart gingen we in lockdown met een cijfer dat maar liefst vijftien keer lager lag.”

Quote Hoe absurd kan het worden in dit land? Marc Wathelet

Ondanks alle rode waarschuwingslampjes werd er volgens Wathelet dus veel te lang geaarzeld. “Op 16 oktober was er een exponentiële groei van ziekenhuisopnames aan de gang, maar toch werd enkel de horeca gesloten. Nog eens twee weken later moest premier De Croo de maatregelen van de laatste kans aankondigen. Minister-president Elio Di Rupo sprak van een lockdown, maar zonder de mensen te isoleren. Dat is nochtans net de bedoeling van het hele systeem. Hoe absurd kan het worden in dit land?”

“Besmettingsniveau alarmerend hoog”

Vanaf maandag krijgen leerlingen uit de tweede en derde graad secundair ongeveer vijftig procent afstandsonderwijs aangeboden. Wathelet ziet het schouwspel met lede ogen aan. “Na twee maanden mag duidelijk zijn dat het besmettingsniveau in scholen alarmerend hoog ligt. En dan worden kinderen -volgens de absurde regels van Sciensano- niet eens deftig getest. Die strategie past natuurlijk in het verhaaltje dat besmettingen vooral thuis plaatsvinden en niet op school.”

“Bepaalde experts jubelen nu al dat de piek van de tweede golf bereikt is, maar dat is makkelijk gezegd als asymptomatische personen niet meer getest worden. Alles moet blijkbaar wijken om die scholen opnieuw open te laten gaan. Realisten weten echter nu al wat er komt: meer besmettingen, meer ziekenhuisopnames en meer overlijdens.”

Wathelet wijst naar het buitenland om zijn bewering te staven. “In Frankrijk vond de herfstvakantie een week vroeger plaats. De cijfers van het aantal besmettingen gaan daar intussen weer steil omhoog. Ons staat zonder twijfel hetzelfde lot te wachten.”

Post by 110438080575945 Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

“Draag op school kwaliteitsvolle maskers”

De viroloog vertelt tot slot hoe hij het zelf zou aanpakken. “Voer een strenge lockdown van zes à acht weken in, zodat het aantal nieuwe besmettingen snel kan zakken tot vijftig per dag. Gebruik die tijd intussen ook om de ventilatie en de verwarming in scholen op punt te zetten.”

“De quarantaineperiode die Sciensano nu oplegt, is veel te kort”, meent Wathelet ook. “Van de crèche tot de hogescholen en universiteiten, overal moeten besmettingen actief opgespoord worden. En zorg ervoor dat alle leerkrachten en studenten kwaliteitsvolle maskers dragen. Stoffen exemplaren zijn niet efficiënt genoeg en worden niet altijd correct gedragen.”

“Er bestaan nu maskers die nog beter zijn dan de FFP2-kwaliteit en waarbij het gelaat helemaal zichtbaar blijft. Steek er desnoods een micro in, zodat de onderwijzer goed verstaanbaar blijft. Met een virus kunnen we niet onderhandelen. Er zit niets anders op dan ons aan te passen.”

“Nu de scholen openen, zou een criminele beslissing zijn”, besluit Wathelet. “Ik zou het zelfs onder de noemer ‘vrijwillige doodslag’ durven klasseren. Er is niets dat zo’n beslissing rechtvaardigt, integendeel: leerlingen zijn zelf vragende partij om naar afstandsonderwijs over te schakelen. Nu zitten ze immers constant met de daver op het lijf omdat ze vrezen dat ze dat virus mee naar huis zullen nemen.”