Viroloog Marc Van Ranst: “Het zwaartepunt van de crisis moet nog komen”

Douane gaat veel meer containers scannen in strijd tegen drugs

5:36 Douane & Accijnzen zal vanaf volgend jaar een pak meer con­tainers scannen. Dat zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) vandaag in De Tijd. "Het is de bedoeling het concept van 100 procent scanning niet alleen in de haven van Antwerpen uit te rollen, maar ook in de luchthavens en de internationale treinstations", luidt het.