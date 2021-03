Viroloog Johan Neyts: “Totaal geen link tussen vaccinatie en bloedklonters”

Viroloog Johan Neyts, professor aan de KU Leuven, ziet totaal geen evidentie voor een link tussen het AstraZeneca-vaccin en bloedklonters. Dat heeft hij vrijdag laten verstaan in een gesprek met HLN LIVE. De viroloog zegt eventuele bezorgdheid bij de bevolking te begrijpen, maar ziet geen reden tot paniek. “Alles wijst erop dat het een storm in een glas water is”, zegt hij.

“Er zijn in Denemarken een aantal gevallen gerapporteerd van mensen die na de vaccinatie - we weten niet hoelang erna - een trombose of bloedklontertjes hebben gekregen. Voor alle zekerheid gaat men dat nu bestuderen”, legt Neyts uit bij HLN LIVE. “Men heeft daarom nu op de pauzeknop geduwd voor twee weken, dan heeft men de tijd om dat uit te vlooien.”

‘Lager dan je zou verwachten’

Het lijkt hem echter zeer onwaarschijnlijk dat er een link is. “In de Europese Unie heeft men intussen al 5 miljoen mensen gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca. Er zijn 30 gevallen waarbij mensen een trombose hebben ontwikkeld. Maar natuurlijk, lang voor er sprake was van corona, kregen mensen ook tromboses. Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA zegt dat er geen evidentie is dat er een verband zou zijn met de vaccinatie.”

“Ik hoor collega Pierre Van Damme (epidemioloog, UAntwerpen, red.) vanochtend ook zeggen dat ze hebben becijferd dat als je gewoon 5 miljoen mensen zou volgen - los van vaccinatie - dat er dan ook zeker een aantal mensen zouden zijn die een trombose zouden ontwikkelen en eigenlijk zelfs méér dan 30. Dus eigenlijk zitten we een beetje lager dan je zou verwachten.”

Verenigd Koninkrijk

Volgens Neyts “wijst alles erop dat er totaal geen verband is met de vaccinatie”. “Ook uit de studies die zijn uitgevoerd met het vaccin voordat het werd goedgekeurd, bleek er totaal geen link te zijn met bloedklontertjes.”

De viroloog verwijst ook naar het Verenigd Koninkrijk. “Daar heeft men intussen al meer dan 20 miljoen mensen gevaccineerd, met voornamelijk AstraZeneca. Men doet daar heel goede rapportering van nevenwerkingen en daar blijkt ook geen link met bloedklontertjes.”

Quote Ik zie geen reden waarom dit spuitje, met een onschade­lijk gemaakt verkoud­heids­vi­rus als actief bestand­deel met wat suikers en vetten bij, aan de basis zou kunnen liggen van bloedklon­ter­tjes. Viroloog Johan Neyts

“Ook zelf zie ik puur biologisch, of celbiologisch, geen reden waarom dit spuitje, met een onschadelijk gemaakt verkoudheidsvirus als actief bestanddeel met wat suikers en vetten bij, aan de basis zou kunnen liggen van bloedklontertjes. Natuurlijk spreken wij als wetenschappers altijd met twee woorden... Maar als je het mij op de man af vraagt, dan zeg ik dat ik echt niet direct zie hoe dat mogelijk zou kunnen zijn.”

Enkele landen als Noorwegen en IJsland hebben in navolging van Denemarken besloten om tijdelijk te stoppen met AstraZeneca-vaccinaties. België heeft op basis van wetenschappelijke adviezen beslist dat het veilig is om verder te gaan. “Ik sta daar achter”, aldus Neyts. “De EMA, die altijd zeer op veilig speelt, zegt dat ook. Alles wijst erop dat het een storm in een glas water is.”

Volledig scherm KU Leuven-professor Johan Neyts © Layla Aerts / KU Leuven

Bezorgdheid

De viroloog benadrukt dat het positief is dat dit goed onderzocht wordt. “Heel binnenkort zal er vanuit Denemarken nieuws over komen”, zegt hij.

Intussen beginnen sommige mensen wel hun afspraak voor hun coronavaccin te annuleren, zo heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid gemeld. “Ik begrijp dat mensen bezorgd zijn, als je als iemand die niets kent van virologie en geneeskunde op basis van al wat er in de media circuleert een beslissing moet nemen...”, zegt Neyts. “Maar zoals gezegd is er nu echt geen evidentie dat er een link is. Ik zou iedereen die vandaag, morgen en de komende dagen klaarstaat om een vaccin te krijgen, vragen om dat vaccin te laten plaatsen. U gaat zich daarmee beschermen tegen de potentieel zeer schadelijke gevolgen van het coronavirus.”

“Voor mij is het heel duidelijk. Laat u vaccineren, er is op dit ogenblik geen reden tot bezorgdheid”, besluit hij.

Quote Ikzelf zou graag zo snel mogelijk een AstraZene­ca-prik in mijn arm krijgen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke

Vandenbroucke: ‘We kunnen iedereen geruststellen’

Eenzelfde geluid bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). “Er zijn helemaal geen problemen met dat vaccin. Werkelijk niets”, zegt hij in een reactie aan VTM NIEUWS.

“Dat vaccin is veilig en geeft zeer goede resultaten. In het Verenigd Koninkrijk en in Europa stelt men die bloedklonters helemaal niet vast. Er zijn al miljoenen mensen gevaccineerd, zonder problemen. Het beschermt de mensen. We kunnen echt iedereen geruststellen. Ikzelf zou graag zo snel mogelijk een AstraZeneca-prik in mijn arm krijgen.”