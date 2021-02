Viroloog Emmanuel André mengt zich in debat over mondmaskers in tv-studio’s: “Concentratie CO2 zegt weinig over ventilatie”

Viroloog Emmanuel André heeft zich gemengd in de discussie over het al dan niet dragen van een mondmasker in televisiestudio’s. Nadat presentator Bart Schols van De afspraak op Canvas tweette dat het CO2-gehalte in de studio vergelijkbaar was met dat in de buitenlucht - als argument om mondmaskers tijdens interviews achterwege te laten - repliceerde André dat de concentratie CO2 in een grote ruimte weinig zegt over de ventilatie ervan.

Het debat werd op gang gebracht door het nieuwe advies van de Risk Assessment Group rond mondmaskers. Daarin worden onder meer sjaals en bandana’s niet langer beschouwd als voldoende beschermend en worden mondkapjes voortaan sterk aangeraden op de werkvloer. “In het bijzonder wanneer we lange tijd in die ruimtes verblijven, wanneer daar veel gepraat wordt en de verluchting ontoereikend is of niet gecontroleerd kan worden”, aldus viroloog Steven Van Gucht op de briefing van het Nationaal Crisiscentrum dinsdag.

VTM NIEUWS besliste daarop dat er voortaan een mondmasker gedragen moest worden als er meer dan één persoon in de studio zit. Dat werd meteen in de praktijk gebracht. Anker Freek Braeckman en Maarten Breckx van de sportredactie zetten allebei een kapje op toen die laatste er voor het sportnieuws kwam bijzitten tijdens het middagnieuws. En in de uitzending van 19 uur verwelkomde Stef Wauters de kijker eerst zonder mondmasker, maar toen viroloog Steven Van Gucht er kwam bijzitten, zetten ze allebei een mondkapje op.

Verstaanbaarheid

Bij de openbare omroep varen ze een andere koers. Daar worden mondmaskers niet verplicht in de studio “met het oog op de verstaanbaarheid van praatgasten”. Als motivatie haalt de vrt aan dat uit herhaalde controles blijkt dat de studio’s zeer goed verlucht zijn en dat alle veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

Dat herhaalde presentator Bart Schols in De afspraak én op Twitter. Tijdens de uitzending dinsdagavond vertelde hij dat de redactie informatie had ingewonnen bij virologen Steven Van Gucht en Marc Van Ranst en dat die gezegd hadden dat de nieuwe aanbeveling niet geldt voor ruimtes die voldoende verlucht zijn. “Gesprekken in tv-studio’s – met verscheidene mensen op afstand aan een tafel – duren meestal niet zo lang”, was de reactie van Van Gucht volgens een persbericht van de vrt. “Mijn ervaring is dat tv-studio’s zeer grote en goed ventileerde ruimtes zijn, met heel hoge plafonds. De afstand tussen de deelnemers is meestal twee meter, dus op zich is dit oké omdat de gesprekspersonen geen hele dag doorbrengen met elkaar.”

Marc Van Ranst - die studiogast was - beaamde dat. “Ik ben hier al gepasseerd met mijn CO2-metertje en er is hier ongeveer 520 ppm of parts per million CO2. Dat is exact wat je meet in de buitenlucht. Dit is ook een enorm grote studio. Een paar mensen erin zal de zaak niet maken.”

Veilig

Eerder gaf de viroloog wel aan dat zowel het dragen als het niet-dragen van een mondkapje verdedigbaar is in een studio. “Als ik me niet veilig voel in een tv-studio, zal ik een mondmasker dragen. Als alle maatregelen gerespecteerd worden, is het risico verwaarloosbaar klein en dan kan het mondmasker af voor de tijd van het interview.”

Volledig scherm Viroloog Marc Van Ranst. © REUTERS

Schols herhaalde dat op Twitter. “CO2-gehalte in de studio tijdens opname #deafspraak: gemiddeld ca. 500 ppm (parts per million). Vergelijkbaar met buitenlucht. In combinatie met mondmaskers tot we op onze plaats zitten + van zodra we opstaan, plus > 2 meter afstand tussen elke positie plus ontsmetting tafel, stoelen en studiomateriaal, blijven wij ervan overtuigd dat dit de beste, duidelijkste manier is om iedereen te informeren. Op een veilige manier.”

Viroloog Emmanuel André plaatste daar evenwel een kanttekening bij. “Ter informatie: gassen zoals CO2 verspreiden zich over het volledige volume van een ruimte. Dat is veel minder het geval voor druppeltjes en aerosols. In een afgesloten ruimte met hoge plafonds zoals een studio, is de concentratie van CO2 dus weinig representatief voor de hoeveelheid ventilatie.”

