Viroloog Emmanuel André: “Belgen keren terug van buitenlandse vakantie, een surrealistische situatie”

Deze Vlamingen vertrokken toch op skivakan­tie: "Bang dat we het virus zullen meebrengen naar België zijn we niet”

29 december Hoewel reizen sterk wordt afgeraden, wilden heel wat Vlamingen deze kerstvakantie toch gaan skiën of snowboarden. Daarvoor moesten ze naar Zwitserland, want daar zijn de skigebieden in de belangrijkste wintersportgebieden open voor buitenlandse toeristen. Wij spraken met Vlamingen die deze kerstvakantie toch op de skipiste te vinden waren of daar nog steeds zijn. “Akkoord: wij zijn op reis geweest in een rode zone. Maar als we thuis waren gebleven, in België, dan zaten we óók in een rode zone, hè”, getuigt één van hen.