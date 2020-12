Virologen Van Ranst en Neyts beantwoorden al uw vragen over de nieuwe Zuid-Afrikaanse virusvariant

ANALYSE. Hoe zien Belgische coronacij­fers eruit vlak voor Kerstmis? We duiken in de statistie­ken: “We mogen hoopvol zijn”

23 december Met Kerstmis voor de deur en Nieuwjaar om de hoek breekt een belangrijk moment aan voor de bestrijding van de corona-epidemie in ons land. De komende tien dagen zullen bepalen hoe januari 2021 eruitziet. Waar staan we bij de start van die cruciale periode? Wij doken in de statistieken en vonden zowaar lichtpuntjes. “We mogen hoopvol zijn. Als we de feestdagen overleven, dan is er in januari weer meer mogelijk.”