Vind je thuisblijven voor een pakketje vervelend? Telenet biedt oplossing met pakjesbrievenbussen

130.000 Belgen lijden aan langdurige Covid: patiënten blijken specifiek profiel te hebben

In ons land lijden naar schatting 130.000 mensen aan langdurige Covid, het verschijnsel dat je na drie maanden nog altijd last hebt van coronaklachten. Dat heeft intensivist en voedingsexpert Sabeth De Waele (UZ Brussel) gezegd in ‘De Afspraak’ op Canvas. De patiënten blijken ook een specifiek profiel te hebben

7:04