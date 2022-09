Vincent Van Quickenborne gaat uit van vertraging van “weken, niet maanden” van terreurproces

Brouns: “Boerenbond geeft advies, boer moet zelf keuzes maken”

Vlaanderen kent vandaag de meest kwaliteitsvolle land- en tuinbouw van Europa, en dat is voor een stuk ook de verdienste van de belangenorganisaties. Dat heeft minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) gezegd in 'De Ochtend' (Radio 1), in een reactie op de reportage van 'Pano' over de stikstofcrisis en rol van de Boerenbond als belangenorganisatie. Zulke organisaties adviseren de landbouwers, "maar het is de ondernemer zelf die de keuzes moet maken", zei Brouns.

22 september