Vincent Van Quickenborne en Annelies Verlinden vragen onderzoek naar afluisterpraktijken bij politie

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) hebben gevraagd om een onderzoek te starten naar het afluisteren van vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en hun cliënten. Vorige week raakte bekend dat een gelijkaardige praktijk plaatsvond in een Oost-Vlaamse politiezone. Het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) moet nu nagaan of dat ook in andere zones gebeurt.

Delen per e-mail

In een politiezone in Oost-Vlaanderen zou in het verhoorlokaal een bewakingscamera hebben gehangen die permanent filmde en geluid registreerde en de beelden doorstuurde naar het lokaal van de speurders. Bovendien bleken de beelden automatisch te worden opgeslagen en waren ze ook zichtbaar voor het publiek.

Beide ministers reageerden al verontwaardigd op de feiten. In de Kamercommissie Justitie gaf Van Quickenborne een overzicht van de verschillende regels die zijn overtreden. Het is aan de feitenrechter om geval per geval te bekijken wat de gevolgen van de praktijk zijn voor lopende onderzoeken.

Van Quickenborne maakte duidelijk dat elke korpschef of commissaris de regels kent of geacht wordt ze te kennen. “Er is geen sprake van een grijze zone. De regels zijn zeer duidelijk. Elke zone moet het principe van de vertrouwelijkheid van deze gesprekken strikt respecteren”, klinkt het.