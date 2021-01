Vilvoordse burgemeester Hans Bonte boos: “Lijsten die gemeenten krijgen om inwoners in quarantaine te controleren, volstaan niet”

De steden en gemeenten kunnen sinds vorige week de lijsten krijgen van wie op hun grondgebied in quarantaine (mogelijk besmet) of in isolatie (besmet) moet. Zo zou men lokaal beter kunnen opvolgen of mensen zich effectief aan hun verplichte isolatie of quarantaine houden. Intussen hebben 160 van de 300 Vlaamse ­gemeenten het protocol al ondertekend om de lijsten te ontvangen, en dat aantal stijgt nog elke dag.

‘Lame ducks’

Maar niet alle burgemeesters zijn even gelukkig met de lijsten die ze krijgen. "Ik kan niet zien of ­iemand besmet is of alleen een hoogrisicocontact had, of hij 1 jaar oud is of 95, of hij uit het binnen- of het buitenland komt en of hij al eerder gecontacteerd is door contacttracing", zegt burgemeester Bonte (sp.a).