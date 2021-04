Viki Geunes: “Ik zie mensen van mijn leeftijd uitgeblust raken. Ik niet. Verdomme, wat doe ik dit graag”

Kortrijk/Roubaix Vlogger Hannes (39) gaat op zoek naar gestolen fiets in beruchte buurt in Roubaix: “Tien agenten moesten me beschermen”

10:54 Hij had zijn elektrische fiets maar even laten staan, maar net lang genoeg voor dieven om ermee aan de haal te gaan. Pech voor hen, want vlogger Hannes Coudenys (39) uit Kortrijk heeft een gps-tracker op zijn fiets geïnstalleerd en die toonde aan dat de gestolen fiets zich in een beruchte buurt in het Noord-Franse Roubaix stond. “Ik ben lukraak bij huizen gaan aanbellen”, zegt Hannes.