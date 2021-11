Vijftigtal werknemers blokkeert toegang tot kerncentrale Tihange

“Mogelijk nieuwe wolf op komst naar provincie Antwerpen”

In het zuiden van Nederland zwerft sinds een tweetal weken een nieuwe wolf rond. Volgens de campagne ‘Welkom Wolf’ is op basis van de bewegingen van het dier de kans reëel dat de wolf naar ons land zal afzakken. Welkom Wolf roept alvast alle kleinveehouders in de grensstreek van de provincie Antwerpen op om alert te zijn en hun dieren extra te beschermen met schrikdraad of ze 's nachts op stal te zetten.

24 november