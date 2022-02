Vijftien procent kleuters heeft extra taalbegeleiding nodig om te starten in lagere school

Goed nieuws: Tian Bao, eerstgebo­ren reuzenpan­da in België, mag wat langer in ons land blijven

Tian Bao was in juni 2016 de eerste reuzenpanda die in België geboren werd. Normaal keren reuzenpanda’s terug naar China zodra ze vier jaar oud zijn, maar Tian Bao mag zijn zesde verjaardag nog in België vieren. Dat zijn Pairi Daiza en de China Wildlife Conservation Association (CWCA) overeengekomen. Goed nieuws dus voor de bezoekers van Pairi Daiza, want Tian Bao is uitgegroeid uit tot een ware publiekslieveling.

11:46