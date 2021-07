Vijftien huizen ingestort in Pepinster, inwoners zitten op dak te wachten op hulp: “Water tot vier meter hoog gestegen”

Op sociale media staan heel wat noodkreten van inwoners. Vrienden en familieleden schreeuwen om een snelle redding.“Kom ons redden, we zitten echt in de problemen. Er is overal water, we verzuipen echt. Het water blijft maar stijgen, centimeter per centimeter. Het is een ramp. We hebben kinderen bij ons. We bellen al sinds 3 uur deze nacht”, klinkt het onder meer.